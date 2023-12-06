أرقام مميزة لـ نادي النصر في آسيا

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، ليُحقق رقمًا مميزًا في البطولة.

تعادل النصر ضد استقلال دوشنبه

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره استقلال دوشنبه بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.

تألق نادي النصر

وأنهى النصر، مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 14 نقطة، مُحققًا بذلك أعلى معدل نقاط في المسابقة بمسماها الحالي، حيث إن أعلى رصيد حققه كان 11 نقطة في عامي 2020 و2021.

وأظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، شراسة هجومية خلال مرحلة المجموعات، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا خلال 6 مباريات، فيما اهتزت شباكه 7 مرات.

ونجح النصر في هز شباك جميع المنافسين بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، باستثناء مواجهة برسبوليس الإيراني التي أُقيمت في الرياض، وانتهت بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي ينجح فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التأهل من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث صعد مرتين كمتصدر، ومثلهما كوصيف، كما أنه تجنب الخسارة للمرة الأولى في تاريخه.