أزمة جديدة تضرب منصة إيلون ماسك بعد انسحاب المعلنين

كشف تقرير حديث عن أن المشاكل التي تواجه منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة لإيلون ماسك مستمرة حيث تتعامل الشركة الآن مع استقالات جماعية، وفقًا لأحد التقارير، شهدت شركة المدونات الصغيرة التي تقودها ليندا ياكارينو، خلال الشهر الماضي، موجة من الاستقالات من فريق المبيعات لديها.

سلسلة من الاستقالات تضرب إكس

ويزعم تقرير Business Insider أن شركة X تواجه سلسلة من الاستقالات من موظفيها، والتي تشمل كبار الموظفين وصغارهم، ووفقًا للتقرير، بدأ موظفو مبيعات الشركة في المغادرة بعد وقت قصير من قيام X بتوزيع شيكات المكافآت في وقت سابق من شهر نوفمبر.

وتشير أيضًا إلى أن شركة التواصل الاجتماعي تعمل حاليًا مع طاقم عمل صغير في مكتبها بينما يواصل قسم الإعلانات التابع لها خسارة الأموال. X لم يقدم بعد تعليقًا بخصوص هذه المشكلة.

انسحاب المعلنين من إكس

وفي الشهر الماضي، توقفت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك Disney وIBM وApple عن تقديم إعلانات على X، حدث هذا بعد أن عزز Musk منشورًا معاديًا للسامية على X وواجه موجة من الانتقادات في وقت سابق من هذا الشهر.

وردًا على موقف الانسحاب، طلب إيلون ماسك من المعلنين أن يذهبوا إلى الجحيم، خلال مقابلة مع أندرو سوركين في قمة DealBook، وأشار الملياردير أيضًا إلى أنه لا يهتم إذا قام المعلنون بحجب أموالهم، وقال ماسك: “سيعرف العالم كله أن هؤلاء المعلنين قتلوا الشركة وسنوثق ذلك بتفصيل كبير”.

وجهة نظر منصة إكس

بعد مقابلة ماسك، توجهت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، إلى منصة التواصل الاجتماعي لدعم مالك الشركة، وكتبت: “لقد قدم أيضًا اعتذارًا وتفسيرًا ووجهة نظر واضحة حول موقفنا، يعمل X على تمكين استقلال المعلومات وهو أمر غير مريح لبعض الأشخاص، نحن منصة تتيح للأشخاص اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهذه هي وجهة نظري عندما يتعلق الأمر بالإعلان: يقف X عند تقاطع فريد ومذهل بين حرية التعبير والشارع الرئيسي – ومجتمع X قوي وهو هنا للترحيب بكم، إلى شركائنا الذين يؤمنون بعملنا الهادف – شكرًا لكم”.