أزمة صحية طارئة تُدخل ولد الديرة إلى المستشفى

كشف الفنان الكويتي داود حسين، عن نقل الفنان ولد الديرة (خالد العقروقة) إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.

ونشر حسين، صورة العقروقة بالمستشفى، عبر “ستوري” حسابه على إنستجرام، وعلق: “اللهم يا شافي يا معافي..شافي أخونا خالد العقروقة ولد الديرة”.

وحملت الصورة التي نشرها داود حسين، جملة “الفنان خالد العقروقة ولد الديرة يرقد بمستشفى مكي جمعة بعد تدهور وضعه الصحي.. دعواتكم”.

خالد راشد

يذكر أن، ولد الديرة اسمه الحقيقي خالد راشد سعيد العقروقة وهو ممثل كويتي وشقيق الممثل الراحل محمد راشد العقروقة.

وبدأت شهرة ولد الديرة تتسع عندما قدم عدة مسرحيات مع الكاتب المسرحي الكويتي محمد الرشود مثل “لولاكي” و “الكرة مدورة” و “بشت المدير”، كما شارك بمسلسلين مع الفنان النجم عبد الله الحبيل وهما “رجل سنة ستين” والمسلسل الكوميدي “صالح تحت التدريب”.

أزمة صحية لـ ولد الديرة

في أواخر عام 2009م أصيب خالد راشد بمرض سرطان القولون وأرسل للعلاج في المستشفى الأمريكي في تايلند ثم في 15 إبريل 2015م عاد ولد الديرة إلى الكويت بعد رحلة علاج دامت 6 سنوات في المستشفى الأمريكي بتايلند، وحظي باستقبال كبير في مطار الكويت أثناء وصوله.