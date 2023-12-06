أزمة لـ النصر قبل مواجهة الرياض

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر بعد غدٍ لمواجهة نادي الرياض، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكشف الإعلامي “عبدالعزيز العصيمي” عبر حسابه في منصة “إكس” أن البرازيلي أليكس تيليس لن يشارك في لقاء النصر ضد نادي الرياض بسبب الإصابة.
وتنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وستُقام مباراتان، عند الساعة السادسة مساء غد، حيث يلعب الحزم ضد الفتح على إستاد نادي الحزم في الرس، ويستضيف ضمك فريق الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتُختتم مباريات الغد في الجولة السادسة عشرة من الدوري، عند الساعة التاسعة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الاتفاق على إستاد نادي الشباب في الرياض.