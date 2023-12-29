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أسر التوحد تقدم 12 بطلًا عبر مسرحية صالة 4 في الشرقية

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
أسر التوحد تقدم 12 بطلًا عبر مسرحية صالة 4 في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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برعاية هيئة المسرح والفنون الأدائية، تقدم جمعية أسر التوحد، 12 بطلًا من ذوي التوحد في عرض مسرحي كوميدي بعنوان “صالة 4” لنسخته الثانية اليوم الخميس على مسرح أمانة الدمام بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل وعدد من المسؤولين والمهتمين والمؤثرين.

تفاعل كبير

كما حظي العرض الأول بتفاعل كبير وشهد حضورًا ملحوظًا من الجمهور، خاصة من الأسر والعائلات التي اصطحبت أطفالها للاستمتاع بالعرض الذي اتسم بالتشويق والمتعة والفكاهة المسرحية.

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وضم العمل المسرحي شخصيات فكاهية وأدبية من التاريخ العربي والعالمي المعاصر في القصة التي تقع أحداثها في محطة قطار متجه إلى المستقبل، ويدور الصراع في المسرحية بين شخصيات من الماضي والحاضر لصعود هذه الرحلة المصيرية، إذ تجاوز عدد ساعات تدريب أبطال المسرحية أكثر من 300 ساعة للخروج بهذا النموذج الرائع والمستوى العالي من الأداء.

إبراز المواهب

يذكر أن المسرحية أتت استكمالًا لأعمال الجمعية ودورها الريادي في تمكين وإبراز مواهب وطاقات ذوي التوحد عبر مشروعها الفني النوعي بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية، بهدف رفع الوعي والمعرفة في المجتمع وتصحح المفاهيم الخاطئة حول ذوي اضطراب طيف التوحد؛ كونهم أطيافًا مختلفة وبقدرات مختلفة، حيث تم تأسيس فرقة طيف المسرحية الأولى من نوعها على مستوى المملكة العام الماضي بمدينة الرياض، وتضم عددًا من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين أثبتوا قدرتهم على تجسيد الشخصيات، والاندماج في العمل المسرحي الذي لاقى إقبالًا جماهيريًّا واسعًا.

وستمتد العروض المسرحية إلى يوم السبت الموافق 30 ديسمبر في عروض متتالية على مسرح أمانة الدمام من الساعة 8 مساءً وحتى 9:30 مساءً.

 

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