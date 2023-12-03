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بالتزامن مع شهر التوعية بذوي الإعاقة

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جمعية أسر التوحد، اليوم الأحد، عن تنظيم ملتقى الخدمات التعليمية المقدمة لذوي التوحد في منطقة عسير.

ملتقى الخدمات التعليمية

وقالت جمعية أسر التوحد، في بيان لها: “برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تسعد الجمعية بتنظيم ملتقى الخدمات التعليمية المقدمة لذوي التوحد على مستوى المنطقة”.

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شهر التوعية بذوي الإعاقة

وأوضحت جمعية أسر التوحد “أن ذلك يأتي بالتزامن مع شهر التوعية بذوي الإعاقة .. الأربعاء المقبل بمشيئة الله”.

 

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