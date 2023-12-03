أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة
أعلنت جمعية أسر التوحد، اليوم الأحد، عن تنظيم ملتقى الخدمات التعليمية المقدمة لذوي التوحد في منطقة عسير.
وقالت جمعية أسر التوحد، في بيان لها: “برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تسعد الجمعية بتنظيم ملتقى الخدمات التعليمية المقدمة لذوي التوحد على مستوى المنطقة”.
وأوضحت جمعية أسر التوحد “أن ذلك يأتي بالتزامن مع شهر التوعية بذوي الإعاقة .. الأربعاء المقبل بمشيئة الله”.