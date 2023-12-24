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عيار 24 بسعر 247.56 ريال

أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 216.61 ريال

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 216.61 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، استقراراً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 247.56 ريال، أي ما يعادل نحو 66.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 226.93 ريال، أي ما يعادل نحو 60.51 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 216.61 ريال، أي ما يعادل نحو 57.76 دولار، وعيار 18 وصل 185.67 ريال، أي ما يعادل نحو 49.51.

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