أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 216.61 ريال 18 وظيفة بـ شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر سبكيم ترسي عقداً بـ500 مليون دولار لزيادة إنتاج السعودية للإيثلين القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا في العالم الاقتصاد الرقمي السعودي يحقق طفرة تتجاوز 100 مليار دولار أمطار رعدية وضباب على 6 مناطق السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وليد الفراج: الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا أمام النصر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني ترتيب دوري روشن بعد خسارة الاتحاد
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، استقراراً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 247.56 ريال، أي ما يعادل نحو 66.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 226.93 ريال، أي ما يعادل نحو 60.51 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 216.61 ريال، أي ما يعادل نحو 57.76 دولار، وعيار 18 وصل 185.67 ريال، أي ما يعادل نحو 49.51.