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أسعار الذهب اليوم في السعودية مستقرة قرب أعلى مستوى

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
أسعار الذهب اليوم في السعودية مستقرة قرب أعلى مستوى
المواطن - فريق التحرير

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استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية عند أعلى مستوى لها في نصف السنة الأخير مدفوعة بزيادة سعر الذهب في الأسواق العالمية الذي حلق عاليًا عند مستويات لم يصلها منذ شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفي مستهل التعاملات بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 245.83 ريال قرب أعلى مستوى له والذي وصل إليه يوم أمس عند 246.41 ريال.

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أما سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية فقد وصل اليوم إلى حوالي 225.35 ريال فيما سجل أمس 225.88 ريال كما سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 215.10 ريال بينما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 184.37 ريال.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

وعلى الرغم من تراجع سعر الذهب بشكل طفيف في ختام تعاملات يوم الخميس على المستوى العالمي إلا أن المعدن الأصفر سجل مكاسب للشهر ‏الثاني على التوالي حيث تزايدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض ‏أسعار الفائدة قريباً.‏

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2035.79 دولار للأوقية بعد أن ‏سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريباً في الجلسة السابقة. وارتفعت عقود ‏الذهب بنحو 2.7% في نوفمبر تشرين الثاني.‏ أما العقود الآجلة الأميركية للذهب، فقد انخفضت بنسبة 0.5% إلى 2036.90 ‏دولار للأوقية.‏

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