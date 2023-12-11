أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ 210.68 ريال وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق مكاسب مرتقبة من تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل روما يسقط بفخ التعادل أمام فيورنتينا السعودية ستمتلك الحصة الأكبر من مطار هيثرو جيرونا يحرج برشلونة برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 240.78 ريال، أي ما يعادل نحو 64.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 220.72 ريال، أي ما يعادل نحو 58.86 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 210.68 ريال، أي ما يعادل نحو 56.18 دولار، وعيار 18 وصل 180.59 ريال، 48.16 أي ما يعادل نحو.