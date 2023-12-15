أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود الأرصاد: رياح تثير الغبار وأمطار على 5 مناطق اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا مشهور التيك توك قعيد المجد ينضم لـ الصياهد الكونجرس يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار 3 نصائح مهمة لمربي الأغنام ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود 6 نصائح تقي المعتمرين من أمراض الشتاء الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويكسب الفيحاء برباعية جدول رجيم لإنقاص الوزن 4 كيلو خلال 10 أيام
عادت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة إلى الصعود بعد موجة الهبوط التي شهدها سعر الذهب في السوق العالمي والتي ألقت بظلالها على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية حوالي 245.76 ريال مقارنة مع 241.67 ريال التي سجلها يوم الجمعة الماضية، فيما بلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 حوالي 225.28 ريال للجرام الواحد مقارنة مع 221.53 ريال قبل أسبوع واحد.
أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل 215.04 ريال فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 184.32 ريال مقابل 211.46 ريال و181.26 ريال على التوالي قبل أسبوع تقريبًا.
وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس الخميس الخامس لتتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تراجع الدولار، ومع متابعة قرارات البنوك المركزية الكبرى.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2049.6 دولار للأونصة، فيما سجل الدولار أقل مستوى في 4 أشهر متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية.