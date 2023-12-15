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أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود
المواطن - فريق التحرير

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عادت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة إلى الصعود بعد موجة الهبوط التي شهدها سعر الذهب في السوق العالمي والتي ألقت بظلالها على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية حوالي 245.76 ريال مقارنة مع 241.67 ريال التي سجلها يوم الجمعة الماضية، فيما بلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 حوالي 225.28 ريال للجرام الواحد مقارنة مع 221.53 ريال قبل أسبوع واحد.

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أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل 215.04 ريال فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 184.32 ريال مقابل 211.46 ريال و181.26 ريال على التوالي قبل أسبوع تقريبًا.

أسعار الذهب العالمية

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس الخميس الخامس لتتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تراجع الدولار، ومع متابعة قرارات البنوك المركزية الكبرى.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2049.6 دولار للأونصة، فيما سجل الدولار أقل مستوى في 4 أشهر متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

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