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أسعار الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 بـ244.80 ريال

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 بـ244.80 ريال
المواطن - فريق التحرير

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استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم عند نفس مستوى الإغلاق يوم أمس الخميس حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 244.80 ريال.

أسعار الذهب اليوم

وكان سعر جرام الذهب عيار 24 سجل يوم أمس 244.29 ريال مقارنة مع 249.69 ريال سجلها يوم الجمعة الماضية، وسجل الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 224.40 ريال مقارنة مع 223.93 ريال التي سجلها يوم أمس.

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وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية حوالي 214.20 ريال مقارنة مع 213.75 ريال أما سعر الجرام عيار 18 فقد سجل حوالي 183.60 ريال مقارنة مع 183.22 ريال يوم أمس.

أول خسائر أسبوعية

وتراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية ليسجل أول خسائر أسبوعية في 4 أسابيع وسط ارتفاع الدولار.

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى مستويات 2135.4 دولار للأونصة يوم الإثنين وسط تصاعد الرهانات حول خفض الفيدرالي للفائدة، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار بأكثر من 100 دولار نتيجة عدم اليقين حول موعد خفض الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار الذهب عند مستويات 2044.9 دولار للأونصة.

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