الاتحاد يُكرر سيناريو الهلال قبل كأس العالم للأندية هل يتأثر حساب المواطن بالضمان الاجتماعي ؟ البرنامج يرد الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي إحالة 92 وسيطاً عقارياً للجهات المختصة لوجود اشتباه لعمليات احتيال مالي عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023 موقف بانيغا من المشاركة في مباراة الشباب ضد النصر شريحة إلكترونية تتابع ضغط الدم وترسل إشارات للمستشفى على بعد 20 كم حشود غفيرة تتطلع شوقًا ولهفةً لزيارة الروضة الشريفة أسعار الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 بـ244.80 ريال الأرقام تُنصف رياض محرز رغم استبعاده من جائزة الأفضل بإفريقيا
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم عند نفس مستوى الإغلاق يوم أمس الخميس حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 244.80 ريال.
وكان سعر جرام الذهب عيار 24 سجل يوم أمس 244.29 ريال مقارنة مع 249.69 ريال سجلها يوم الجمعة الماضية، وسجل الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 224.40 ريال مقارنة مع 223.93 ريال التي سجلها يوم أمس.
وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية حوالي 214.20 ريال مقارنة مع 213.75 ريال أما سعر الجرام عيار 18 فقد سجل حوالي 183.60 ريال مقارنة مع 183.22 ريال يوم أمس.
وتراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية ليسجل أول خسائر أسبوعية في 4 أسابيع وسط ارتفاع الدولار.
وكانت أسعار الذهب قفزت إلى مستويات 2135.4 دولار للأونصة يوم الإثنين وسط تصاعد الرهانات حول خفض الفيدرالي للفائدة، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار بأكثر من 100 دولار نتيجة عدم اليقين حول موعد خفض الفائدة.
وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار الذهب عند مستويات 2044.9 دولار للأونصة.