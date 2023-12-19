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أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 يسجل 244 ريالاً

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 يسجل 244 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعًا مقارنة بالأسعار التي سجلها الذهب قبل أسبوع بفعل ارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية مؤخرًا.

أسعار الذهب في السعودية

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 244 ريالاً مقابل 238 ريالاً سجلها يوم الثلاثاء الماضي، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم إلى 223 ريالاً مقابل 219 ريالاً خلال نفس الفترة.

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أما سعر الذهب عيار 21 في السعودية فقد سجل 213 ريالاً مقابل 209 ريالات التي سجلها قبل أسبوع فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الأربعاء حوالي 183 ريالاً مقارنة مع 179 ريالاً التي سجلها قبل 7 أيام.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي فقد ارتفع الذهب في نهاية تعاملات يوم أمس مع قيام المتداولين بشراء السبائك مع انخفاض الأسعار، بينما تحول تركيزهم إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية،وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% إلى 2026.59 دولار للأونصة. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.2% إلى 2040.5 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.76 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 946.02 دولار. وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1180.15 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

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