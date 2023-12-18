Icon

حريق في خط نقل نفط جنوب شرق ليبيا Icon في 6 خطوات.. طريقة تحديث بيانات حساب المواطن Icon دار الأوبرا بالدرعية منارة ثقافية لمرحلة جديدة في تاريخ السعودية Icon إبيكون نيوم ستجعل السعودية مركز العالم السياحي Icon السعودية تحدث علامة فارقة في مباحثاتها مع كوريا الجنوبية بالمناجم العالمية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 213 ريالاً للجرام Icon سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق Icon رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني Icon ثور يعرقل حركة القطارات في أمريكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 213 ريالاً للجرام

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 213 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، استقرارًا في الأسعار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.53 ريال، أي ما يعادل نحو 64.94 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 223.24 ريال، أي ما يعادل نحو 59.53 دولار.

قد يهمّك أيضاً
بنزيما يستبعد كريستيانو رونالدو وميسي من تشكيلته المفضلة

بنزيما يستبعد كريستيانو رونالدو وميسي من تشكيلته المفضلة

ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود

ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 213.09 ريال، أي ما يعادل نحو 56.82 دولار، وعيار 18 وصل 182.65 ريال، أي ما يعادل نحو 48.71.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في السعودية
الترفيه

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم...

الترفيه
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال
السوق

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ...

السوق
حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان الاجتماعي
حساب المواطن

حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان...

حساب المواطن
طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟
آخر الاخبار

طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه...

آخر الاخبار
التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم
السعودية اليوم

التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من...

السعودية اليوم
عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023

الرياضة
جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر
آخر الاخبار

جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر

آخر الاخبار
هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟
حساب المواطن

هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي...

حساب المواطن

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه