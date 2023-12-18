أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 213 ريالاً للجرام

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، استقرارًا في الأسعار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.53 ريال، أي ما يعادل نحو 64.94 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 223.24 ريال، أي ما يعادل نحو 59.53 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 213.09 ريال، أي ما يعادل نحو 56.82 دولار، وعيار 18 وصل 182.65 ريال، أي ما يعادل نحو 48.71.