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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫04589 مقابل الريال الواحد 0٫24717

الدولار: 3٫74951 مقابل الريال الواحد 0٫26670

درهم إماراتي: 1٫02100 مقابل الريال الواحد 0٫97943

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76202

دينار أردني: 5٫28479 مقابل الريال الواحد 0٫18922

دينار كويتي: 12٫14327 مقابل الريال الواحد 0٫08235

الريال القطري: 1٫02980 مقابل الريال الواحد 0٫97106

الدرهم المغربي: 0٫37055 مقابل الريال الواحد 2٫70128

الجنيه المصري: 0٫12133 مقابل الريال الواحد 8٫24171

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