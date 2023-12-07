أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04589 مقابل الريال الواحد 0٫24717
الدولار: 3٫74951 مقابل الريال الواحد 0٫26670
درهم إماراتي: 1٫02100 مقابل الريال الواحد 0٫97943
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76202
دينار أردني: 5٫28479 مقابل الريال الواحد 0٫18922
دينار كويتي: 12٫14327 مقابل الريال الواحد 0٫08235
الريال القطري: 1٫02980 مقابل الريال الواحد 0٫97106
الدرهم المغربي: 0٫37055 مقابل الريال الواحد 2٫70128
الجنيه المصري: 0٫12133 مقابل الريال الواحد 8٫24171