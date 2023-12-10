تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد:

أسعار العملات

اليورو: 4٫04058 مقابل الريال الواحد 0٫24749

الدولار: 3٫75048 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74474

دينار أردني: 5٫28616 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫16911 مقابل الريال الواحد 0٫08222

الريال القطري: 1٫03007 مقابل الريال الواحد 0٫97081

الدرهم المغربي: 0٫37027 مقابل الريال الواحد 2٫70335

الجنيه المصري: 0٫12127 مقابل الريال الواحد 8٫24601