استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16 التكنولوجيا تسرق أوقاتنا وتغير مفهوم وقت الفراغ مداهمة مستودع يديره وافد لإعادة تعبئة الدقيق المدعوم بين الأتربة والحشرات تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد:
اليورو: 4٫04058 مقابل الريال الواحد 0٫24749
الدولار: 3٫75048 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74474
دينار أردني: 5٫28616 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫16911 مقابل الريال الواحد 0٫08222
الريال القطري: 1٫03007 مقابل الريال الواحد 0٫97081
الدرهم المغربي: 0٫37027 مقابل الريال الواحد 2٫70335
الجنيه المصري: 0٫12127 مقابل الريال الواحد 8٫24601