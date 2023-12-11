أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫04430 مقابل الريال الواحد 0٫24770

الدولار: 3٫75070 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02132 مقابل الريال الواحد 0٫97912

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74087

دينار أردني: 5٫28647 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫16275 مقابل الريال الواحد 0٫08221

الريال القطري: 1٫03013 مقابل الريال الواحد 0٫97075

الدرهم المغربي: 0٫37008 مقابل الريال الواحد 2٫70475

الجنيه المصري: 0٫12116 مقابل الريال الواحد 8٫25350