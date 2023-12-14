أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04613 مقابل الريال الواحد 0٫24714
الدولار: 3٫75085 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02133 مقابل الريال الواحد 0٫97911
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73828
دينار أردني: 5٫28816 مقابل الريال الواحد 0٫18910
دينار كويتي: 12٫16316 مقابل الريال الواحد 0٫08222
الريال القطري: 1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071
الدرهم المغربي: 0٫36954 مقابل الريال الواحد 2٫70867
الجنيه المصري: 0٫12128 مقابل الريال الواحد 8٫24550