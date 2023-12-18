أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية:

اليورو: 4٫09436 مقابل الريال الواحد 0٫24424

الدولار: 3٫75130 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74353

دينار أردني: 5٫28805 مقابل الريال الواحد 0٫18911

دينار كويتي: 12٫14567 مقابل الريال الواحد 0٫08200

الريال القطري: 1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060

الدرهم المغربي: 0٫36971 مقابل الريال الواحد 2٫70739

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23714