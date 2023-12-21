أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق خماسية لـ ليفربول ضد وست هام تصعد به لنصف نهائي كأس الكاراباو مواجهة محتملة بين ترامب وأعلى سلطة قضائية بعد منعه من الترشح 10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023 أبل تخسر 400 مليون دولار نتيجة منع ساعتها الذكية جوجل تطلق تطبيق Chat المعاد تصميمه بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة لحظة إنقاذ سائح تائه بالقرب من ثوران بركان أيسلندا
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10711 مقابل الريال الواحد 0٫24348
الدولار: 3٫75096 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02131 مقابل الريال الواحد 0٫97914
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74293
دينار أردني: 5٫28757 مقابل الريال الواحد 0٫18912
دينار كويتي: 12٫19476 مقابل الريال الواحد 0٫08200
الريال القطري: 1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي: 0٫37379 مقابل الريال الواحد 2٫67531
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23752