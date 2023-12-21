أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫10711 مقابل الريال الواحد 0٫24348

الدولار: 3٫75096 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02131 مقابل الريال الواحد 0٫97914

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74293

دينار أردني: 5٫28757 مقابل الريال الواحد 0٫18912

دينار كويتي: 12٫19476 مقابل الريال الواحد 0٫08200

الريال القطري: 1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062

الدرهم المغربي: 0٫37379 مقابل الريال الواحد 2٫67531

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23752