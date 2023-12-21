Icon

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق Icon خماسية لـ ليفربول ضد وست هام تصعد به لنصف نهائي كأس الكاراباو Icon مواجهة محتملة بين ترامب وأعلى سلطة قضائية بعد منعه من الترشح Icon 10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023 Icon أبل تخسر 400 مليون دولار نتيجة منع ساعتها الذكية Icon جوجل تطلق تطبيق Chat المعاد تصميمه Icon بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني Icon حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة Icon لحظة إنقاذ سائح تائه بالقرب من ثوران بركان أيسلندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم

تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم

6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق

6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫10711 مقابل الريال الواحد 0٫24348

الدولار: 3٫75096 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02131 مقابل الريال الواحد 0٫97914

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74293

دينار أردني: 5٫28757 مقابل الريال الواحد 0٫18912

دينار كويتي: 12٫19476 مقابل الريال الواحد 0٫08200

الريال القطري: 1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062

الدرهم المغربي: 0٫37379 مقابل الريال الواحد 2٫67531

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23752

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ياسين بونو يسعى لانطلاقة قوية بأبطال آسيا
آخر الاخبار

ياسين بونو يسعى لانطلاقة قوية بأبطال آسيا

آخر الاخبار
ولي العهد لمترجم بوتين: السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل
أخبار رئيسية

ولي العهد لمترجم بوتين: السعودية أُعيد توحيدها...

أخبار رئيسية
كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم على تمكين المدرسة.. المحاور والأهداف
السعودية اليوم

كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم...

السعودية اليوم
الأنفلونزا تسبب أعراضًا طويلة المدى تشبه كورونا
صحة وطب‎

الأنفلونزا تسبب أعراضًا طويلة المدى تشبه كورونا

صحة وطب‎
لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية 360 درجة
العالم

لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية...

العالم
ضبط 3 مقيمين لترويجهم الحشيش المخدر في القصيم
الوسطى

ضبط 3 مقيمين لترويجهم الحشيش المخدر في...

الوسطى
استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات
تكنولوجيا

ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات

تكنولوجيا

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه