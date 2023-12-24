أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 216.61 ريال 18 وظيفة بـ شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر سبكيم ترسي عقداً بـ500 مليون دولار لزيادة إنتاج السعودية للإيثلين القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا في العالم الاقتصاد الرقمي السعودي يحقق طفرة تتجاوز 100 مليار دولار أمطار رعدية وضباب على 6 مناطق السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وليد الفراج: الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا أمام النصر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة في السعودية.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم في السعودية:
اليورو: 4٫13457 مقابل الريال الواحد 0٫24181
الدولار: 3٫75103 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02135 مقابل الريال الواحد 0٫97909
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59509
دينار أردني: 5٫28767 مقابل الريال الواحد 0٫18912
دينار كويتي: 12٫23285 مقابل الريال الواحد 0٫08191
الريال القطري: 1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060
الدرهم المغربي: 0٫37980 مقابل الريال الواحد 2٫63552
الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22349