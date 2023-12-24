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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة في السعودية.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم في السعودية:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫13457 مقابل الريال الواحد 0٫24181

الدولار: 3٫75103 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02135 مقابل الريال الواحد 0٫97909

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59509

دينار أردني: 5٫28767 مقابل الريال الواحد 0٫18912

دينار كويتي: 12٫23285 مقابل الريال الواحد 0٫08191

الريال القطري: 1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060

الدرهم المغربي: 0٫37980 مقابل الريال الواحد 2٫63552

الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22349

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