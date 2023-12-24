أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة في السعودية.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم في السعودية:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫13457 مقابل الريال الواحد 0٫24181

الدولار: 3٫75103 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02135 مقابل الريال الواحد 0٫97909

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59509

دينار أردني: 5٫28767 مقابل الريال الواحد 0٫18912

دينار كويتي: 12٫23285 مقابل الريال الواحد 0٫08191

الريال القطري: 1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060

الدرهم المغربي: 0٫37980 مقابل الريال الواحد 2٫63552

الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22349