انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 217.66 ريال أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق الظروف الجوية تحرم الاتحاد من مواجهة الطائي والعميد يعود إلى جدة ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 3 سنوات الأهلي يهزم الخليج بشق الأنفس أمطار غزيرة على الشرقية تستمر إلى الغد النصر يبحث عن رد اعتباره أمام التعاون بعد خسارة الدور الأول شاهد .. كيف رحب رئيس الفيفا بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ؟
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14581 مقابل الريال الواحد 0٫24123
الدولار: 3٫75000 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02103 مقابل الريال الواحد 0٫97940
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73333
دينار أردني: 5٫28473 مقابل الريال الواحد 0٫18923
دينار كويتي: 12٫20385 مقابل الريال الواحد 0٫08194
الريال القطري: 1٫02994 مقابل الريال الواحد 0٫97093
الدرهم المغربي: 0٫37920 مقابل الريال الواحد 2٫63970
الجنيه المصري: 0٫12152 مقابل الريال الواحد 8٫22927