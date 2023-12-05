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73.59 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تدخل الجزء الأخير من 2023 بسلسلة تراجع

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط، بعد حالة هبوط شهدها الجزء الأخير من عام 2023، حيث شهد سلسلة هبوط دامت شهرين، حتى بعد أن وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط، لكنها ظلت بالقرب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر بعد تخفيضات إنتاج أوبك + المخيبة للآمال.

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وصعد تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.8% عند 73.59 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد برنت بنسبة 0.8% ليصل إلى 78.64 دولار للبرميل.

مخاوف من التصعيد المحتمل

وتزايدت المخاوف من تصعيد محتمل في الصراع بين إسرائيل وحماس بعد أن حملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجوم شنته قوات الحوثي على السفن الأمريكية في البحر الأحمر. لكن التجار ظلوا حذرين من تسعير علاوة مخاطر كبيرة على النفط بسبب الصراع؛ نظرًا لأنه كان له حتى الآن تأثير ضئيل على إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي، وهو أقل مما كان متوقعًا في الأصل.

مؤشر النفط الأمريكي

كان مؤشر النفط الأمريكي يتحرك في مسار تداول متقلب بشدة. على أساس سعر الإغلاق، تأرجحت العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط بما يفوق دولارين خلال يوم واحد في الاتجاهين ما يصل مجموعه إلى 42 مرة خلال العام الحالي حتى إغلاق الجمعة الماضية. يعد ذلك أقل بالمقارنة مع ارتفاع خلال 2022، لكنه أعلى من متوسط 10 أعوام.

وجاء التقلب وسط طلب غير مؤكد ومخاوف إزاء المخزون وعمليات تخفيض الإمدادات المستمرة من “أوبك+”. لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك الأمر حيث كان لقوى المضاربة أيضًا دور في هذ الصدد.

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