Icon

أسعار النفط تعاود الصعود وبرميل برنت بـ78.12 دولار Icon الأرصاد : طقس مستقر ورياح تصل سرعتها 30 كم/ساعة Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 يسجل 244 ريالاً Icon شعراء ينعون محمد زايد الألمعي: رحل جبل الشعر العالي Icon السعودية تستهلك 65%؜ من السوق العالمي للعود Icon 25 % من الحافلات الكهربائية ستعمل في مشروع النقل العام بتبوك Icon تغييرات في عقود القروض مع البنوك بعد نظام المعاملات المدنية Icon نتيجة غير متوقعة لشرب كوبين من الشاي يوميًّا Icon الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة عمر هوساوي ومهند الشنقيطي Icon سلمان الفرج يشارك في تدريبات الهلال رغم أزمته مع جيسوس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

عاجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
العالم
حصاد اليوم

أسعار النفط تعاود الصعود وبرميل برنت بـ78.12 دولار

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
أسعار النفط تعاود الصعود وبرميل برنت بـ78.12 دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء فيما تتباين التوقعات حول تأثير قرار شركة بي.بي البريطانية تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 78.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0112 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، 14 سنتا إلى 72.61 دولار للبرميل. وارتفع عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 72.91 دولار.

قد يهمّك أيضاً
الصحة: صرف إعانات الهيئات الطبية بعد التحويل لخارج المنطقة

الصحة: صرف إعانات الهيئات الطبية بعد التحويل لخارج المنطقة

أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023

أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023

لا تأثير كبير

وفي وقت سابق علقت شركة النفط البريطانية بي.بي مؤقتا جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط فرونت لاين أمس الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية على بعض السفن الأجنبية.

بدوره توقع بنك Goldman Sachs إن انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إذ أن فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب واستشاري أسنان
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب...

حصاد اليوم
صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا
آخر الاخبار

صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا

آخر الاخبار
النصر يتأخر بهدف ضد استقلال دوشنبه في الشوط الأول
الرياضة

النصر يتأخر بهدف ضد استقلال دوشنبه في...

الرياضة
لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال
آخر الاخبار

لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال

آخر الاخبار
هل يتأثر حساب المواطن بالضمان الاجتماعي ؟ البرنامج يرد
حساب المواطن

هل يتأثر حساب المواطن بالضمان الاجتماعي ؟...

حساب المواطن
تغير مفاجئ في موقف جوتا مع الاتحاد
الرياضة

تغير مفاجئ في موقف جوتا مع الاتحاد

الرياضة
تفاصيل عرض النصر المرفوض من مانشستر سيتي لضم دي بروين
الرياضة

تفاصيل عرض النصر المرفوض من مانشستر سيتي...

الرياضة
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
الرياضة

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه