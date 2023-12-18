أسعار النفط تمدد مكاسبها الأسبوعية بسعر 77 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط عقب تسجيلها أول مكاسب أسبوعية لها منذ أواخر أكتوبر الماضي، وذلك بعدما علقت مجموعة من شركات الشحن الكبرى عبور سفنها البحر الأحمر، مسلطة الضوء على المخاطر التي تهدد الشريان الحيوي لتجارة الخام الدولية.

77 دولارًا للبرميل

تجاوز سعر خام برنت، عتبة 77 دولاراً للبرميل بعد صعوده 0.9% الأسبوع الماضي، مودعاً بذلك سلسلة الانخفاضات التي استمرت سبعة أسابيع. فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولاراً للبرميل، بحسب “بلومبرغ”.

قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها تتابع عن كثب التوترات في البحر الأحمر، بعدما قالت الولايات المتحدة إنها أسقطت 14 طائرة بدون طيار انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

تحركات أسعار النفط

وكانت “إم إس سي ميديترينيان شيبنغ” (MSC Mediterranean Shipping) و”CMA CGM” أحدث المنضمين من شركات الشحن الكبرى للقائمة التي أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنها لن ترسل سفنها عبر نقطة عبور السفن الرئيسية في ظل التهديدات المتزايدة.

فيما قالت شركة “ميرسك تانكرز” (Maersk Tankers) إنها مُصرة على تجنب سفنها للممر البحري حالياً.

توقعات بانتعاش الأسعار في 2024