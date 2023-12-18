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توقعات بانتعاش الأسعار في 2024

أسعار النفط تمدد مكاسبها الأسبوعية بسعر 77 دولاراً للبرميل

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ مساءً
أسعار النفط تمدد مكاسبها الأسبوعية بسعر 77 دولاراً للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط عقب تسجيلها أول مكاسب أسبوعية لها منذ أواخر أكتوبر الماضي، وذلك بعدما علقت مجموعة من شركات الشحن الكبرى عبور سفنها البحر الأحمر، مسلطة الضوء على المخاطر التي تهدد الشريان الحيوي لتجارة الخام الدولية.

77 دولارًا للبرميل

تجاوز سعر خام برنت، عتبة 77 دولاراً للبرميل بعد صعوده 0.9% الأسبوع الماضي، مودعاً بذلك سلسلة الانخفاضات التي استمرت سبعة أسابيع. فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولاراً للبرميل، بحسب “بلومبرغ”.

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قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها تتابع عن كثب التوترات في البحر الأحمر، بعدما قالت الولايات المتحدة إنها أسقطت 14 طائرة بدون طيار انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

تحركات أسعار النفط

وكانت “إم إس سي ميديترينيان شيبنغ” (MSC Mediterranean Shipping) و”CMA CGM” أحدث المنضمين من شركات الشحن الكبرى للقائمة التي أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنها لن ترسل سفنها عبر نقطة عبور السفن الرئيسية في ظل التهديدات المتزايدة.

فيما قالت شركة “ميرسك تانكرز” (Maersk Tankers) إنها مُصرة على تجنب سفنها للممر البحري حالياً.

توقعات بانتعاش الأسعار في 2024

خسرت أسعار النفط الخام حوالي الخُمس من أعلى مستوى سجلته في أواخر سبتمبر الماضي، كما تراجعت 10% منذ بداية 2023، متأثرة بزيادة إمدادات الصخر الزيتي في الولايات المتحدة التي فاقت توقعات المحللين.

ورغم أن توقعات صناديق التحوط الصعودية تجاه النفط تدنت لأقل مستوياتها مقارنة بالبيانات التي بدء تسجيلها في عام 2011، إلا أن محللي وول ستريت يرون أنه ما تزال هناك فرصة لانتعاش الأسعار في العام المقبل.

زيادة إمدادات النفط الأمريكية

خفضت مجموعة “غولدمان ساكس”، التي كانت في السابق من بين أكبر المراهنين على الصعود، نطاق توقعاتها لأسعار خام برنت في عام 2024 بمقدار 10 دولارات ليتراوح بين 70 إلى 90 دولاراً للبرميل في تقرير بتاريخ 17 ديسمبر، معللة ذلك بزيادة الإمدادات الأميركية. فيما بلغ متوسط توقعات البنك الاستثماري للعام المقبل نحو 81 دولاراً لخام برنت و77 لغرب تكساس الوسيط.

قال محللو “غولدمان”، بمن فيهم دان سترويفن، في التقرير: “زيادة الإمدادات الأمريكية الأخيرة تعزز الاتجاه السائد خلال عام 2023، والذي يشير إلى أن هناك كثيراً من الإنتاج المتوقع من خارج أعضاء (أوبك). نتوقع بعض الاتجاه الصعودي للعقود الآجلة لأن الأسعار الفورية تبدو منخفضة في ضوء حجم المخزونات وتحركات أسعار الفائدة، كما انخفض تموضع المستثمرين، ويدعم تيسير الظروف المالية وجهة نظرنا الأساسية بأن الطلب سينمو بقوة في عام 2024”.

ما تزال هناك علامات تراجع أيضاً على فوارق الأسعار المرتبطة بآجال النفط، مع مرور عقود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بحالة هبوطية حتى منتصف العام المقبل. وبلغ فارق أسعار عقود خام برنت لأجل ستة أشهر مؤخراً 21 سنتاً للبرميل في حالة كونتانغو، مقارنة بدولار واحد للبرميل.

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