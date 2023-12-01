أسعار النفط تنخفض بعد اجتماع أوبك+

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انخفضت أسعار النفط، الخميس، وذلك بعد اجتماع أوبك+، وإعلان العديد من الدول خفض إنتاجها طوعًا في الربع الأول من 2024.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.2% إلى 82.93 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54% إلى 76.66 دولار للبرميل.
كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا من بداية يوليو إلى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.
كما أعلنت أيضًا دولة الكويت، وسلطنة عمان، خفضًا طوعيًّا إضافيًّا، بداية أيضًا من 1 يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.