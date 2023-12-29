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أسعار النفط تنهي 2023 على تراجع

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ مساءً
أسعار النفط تنهي 2023 على تراجع
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أسعار النفط لإنهاء عام 2023 متراجعة بنحو 10 %، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.

كما تتجه الأسعار نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي وسط مخاوف بشأن مستويات الطلب على الخام.

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أسعار النفط في العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.4 % إلى 77.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش اليوم، آخر يوم تداول في عام 2023، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.3 % إلى 71.97 دولار.

خفض الإنتاج لدعم الأسعار

وتأتي خسائر النفط عن إجمالي العام الجاري بعدما ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام خلال سبتمبر ، بعدما أقرت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

ومع ذلك يتوقع مستثمرون ومحللون أن يدعم ضعف الدولار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في مناطق استهلاكية رئيسية في 2024 الطلب على النفط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.56% إلى 77.59 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.45% مسجلة 72.09 دولار للبرميل.

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