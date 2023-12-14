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74.47 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية، وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيبدأ خفض تكاليف الاقتراض في 2024.

أسعار الفائدة الأمريكية

وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. كما أدت هذه الإشارات إلى انخفاض الدولار مما يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا بما يعادل 0.28% إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول 03:59، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.03 % إلى 69.65 دولار، وفق “رويترز”.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر.

وتعرضت ناقلة نفط في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن لإطلاق نار من قبل مسلحين على متن زورق سريع، فضلا عن استهدافها بصواريخ، في أحدث عملية تهدد الطريق الملاحي بعد تحذير أصدره الحوثيون في اليمن للسفن من التوجه إلى إسرائيل.

تقارير شهر ديسمبر بشأن مخزونات النفط

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة سحبت كمية أكبر من المتوقع قدرها 4.3 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بالتزامن مع انخفاض الواردات.

وفي تقريرها الشهري، أرجعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الانخفاض الأحدث لأسعار النفط الخام إلى “المخاوف المبالغ فيها” بشأن نمو الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 10% منذ أعلنت “أوبك+” عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

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