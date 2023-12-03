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أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أسمنت الجوف، قيام المدقق بتقديم تقرير مفصل عن الاسـتثمار فـي الشركـة الشرقية الصناعية “تحت التصفية”، وخلصت نتائجه إلى خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال، إضافة إلى وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.

شبهة تزوير

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المدقق خلص إلى وجود شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، واستثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، كما تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع، وقيام الأعضاء المسؤولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة.

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وأوضح التقرير أنه لم يقم الأعضاء المسؤولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة ستة ملايين ريال، وتضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

توصية للجمعية العمومية

وتابع بيان الشركة: “وبناء عليه قرر مجلس الإدارة رفـع توصية للجمعية العامـة للشـركة بـالتصويت عـلى تفويض إدارة الشركة بإقامة دعوى مسؤولية على المسؤولين (ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين) ممن لهم ارتباط مباشر في قرار الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية”.

ولا يزال المدقق يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة وحين الانتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة اشتباه، وستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك لعموم المساهمين، علما أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية.

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