أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة
أعلنت شركة أسمنت الجوف، قيام المدقق بتقديم تقرير مفصل عن الاسـتثمار فـي الشركـة الشرقية الصناعية “تحت التصفية”، وخلصت نتائجه إلى خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال، إضافة إلى وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المدقق خلص إلى وجود شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، واستثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، كما تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع، وقيام الأعضاء المسؤولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة.
وأوضح التقرير أنه لم يقم الأعضاء المسؤولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة ستة ملايين ريال، وتضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.
وتابع بيان الشركة: “وبناء عليه قرر مجلس الإدارة رفـع توصية للجمعية العامـة للشـركة بـالتصويت عـلى تفويض إدارة الشركة بإقامة دعوى مسؤولية على المسؤولين (ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين) ممن لهم ارتباط مباشر في قرار الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية”.
ولا يزال المدقق يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة وحين الانتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة اشتباه، وستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك لعموم المساهمين، علما أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية.