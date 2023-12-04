أعراض جانبية خطيرة لـ مضادات حيوية قد تؤدي إلى الوفاة زوكربيرغ يبيع أسهمًا في ميتا مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق ثنائية تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الاتحاد ضد سباهان لقطات من تشريف ولي العهد لحفل زواج عبدالله بن عبدالعزيز على كريمة أحمد بن سلمان جوتا يسجل الهدف الثاني لـ الاتحاد موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه والقنوات الناقلة العالم يحتفل بوصول السعودية لـ 100 مليون سائح في 2023 وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
أكد استشاري الأطفال والأمراض المعدية عبدالله القحطاني، أن بعض أنواع المضادات الحيوية تسبب أعراضًا جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.
وتابع القحطاني، في مداخلة إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن أغلب الالتهابات التنفسية لدى الأطفال سببها فيروس وحال وجود عدوى فيروسية، لن يساعد المضاد الحيوي في تحسن أو شفاء من العدوى.
وتابع أن الآثار الجانبية للمضادات الحيوية للأطفال تشمل الغثيان والإسهال وآلام المعدة والتحسس الجلدي والصدمة التي قد تسبب الوفاة (في حالات نادرة جدًّا)، لكنها خطيرة، وعند مراجعتها والتدقيق تبين أنها كانت التهابًا فيروسيًّا لا يحتاج مضادًا حيويًّا.