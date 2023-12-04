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تشمل الغثيان والإسهال وآلام المعدة

أعراض جانبية خطيرة لـ مضادات حيوية قد تؤدي إلى الوفاة

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
أعراض جانبية خطيرة لـ مضادات حيوية قد تؤدي إلى الوفاة
المواطن - فريق التحرير

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أكد استشاري الأطفال والأمراض المعدية عبدالله القحطاني، أن بعض أنواع المضادات الحيوية تسبب أعراضًا جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وتابع القحطاني، في مداخلة إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن أغلب الالتهابات التنفسية لدى الأطفال سببها فيروس وحال وجود عدوى فيروسية، لن يساعد المضاد الحيوي في تحسن أو شفاء من العدوى.

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آثار جانبية

وتابع أن الآثار الجانبية للمضادات الحيوية للأطفال تشمل الغثيان والإسهال وآلام المعدة والتحسس الجلدي والصدمة التي قد تسبب الوفاة (في حالات نادرة جدًّا)، لكنها خطيرة، وعند مراجعتها والتدقيق تبين أنها كانت التهابًا فيروسيًّا لا يحتاج مضادًا حيويًّا.

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