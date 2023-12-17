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أعراض سرطان الفم وعلاقته بالرائحة الكريهة

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
أعراض سرطان الفم وعلاقته بالرائحة الكريهة
المواطن - فريق التحرير

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ترتبط رائحة الفهم الكريهة بالعديد من الأمراض إلا أن أخطرها هو سرطان الفم الذي يعتبر أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا، الذي يكون مصحوبًا بالجفاف وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

أعراض سرطان الفم

في المراحل الأولى من المرض لا تظهر أية أعراض غير طبيعية على المريض ولكن المرض يظهر على شكل عقد أو تقرحات تتضخم وتتوسع لاحقًا وتصبح مؤلمة.

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وتشمل الأعراض الرئيسية الألم أو الانزعاج، وخدرًا في تجويف الفم، وعدم اختفاء العقد أو التقرحات.

مخاطر ومضاعفات

وتزداد مخاطر الإصابة في حالات الاستعداد الوراثي وضعف المناعة الناجم عن الإيدز أو تعاطي المخدرات، وكذلك عند اتباع حمية غذائية صارمة وإصابات اللثة بسبب مشبك أسنان غير مناسب أو أطقم الأسنان وسوء النظافة والتسوس وأمراض الفم الأخرى وكذلك التدخين.

الوقاية من المرض

وهناك عدد من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تساعد على منع تطور سرطان الغشاء المخاطي للفم منها مراجعة الطبيب كل ستة أشهر، والتخلي عن العادات السيئة واتباع نظام غذائي سليم والاهتمام بنظافة الفم والأسنان.

أطعمة محظورة

وفي وقت سابق كشفت دراسة جديدة أن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم والحنجرة.

ومن بين هذه الأطعمة يأتي السجق وحبوب الفطور والخبز المنتج بكميات كبيرة، والزبادي بنكهة الفاكهة.

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