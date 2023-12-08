أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

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انشغلت وزارة الصحة العامة في لبنان، الخميس، بالبحث عن سبب أعراض غير معتادة رافقت حالات تسمم لمجموعة من العائلات في الجاهلية، إحدى بلدات محافظة جبل لبنان في قضاء الشوف وسط البلاد، بعد انتشار خبر ظهورها على أكثر من 35 شخصًا.
وكانت أبرز الأعراض المرصودة تورم في الوجه، وإسهال حاد، وارتفاع في درجة الحرارة، مع تكهنات بارتباطها بتناول نوع من اللحوم أو بمياه شرب ملوثة.
وتضاربت المعلومات حول أسباب هذه الأعراض التي بدت على أفراد العائلات المصابة، بانتظار نتائج الفحوص المخبرية التي باشرتها وزارة الصحة لتحديد الأسباب، وسط قلق أبناء المنطقة استدعى استنفار أكثر من جهة رسمية وغير رسمية في قضاء الشوف.
وقالت وزارة الصحة في بيان، الخميس: “وردت إلى الوزارة بتاريخ 5 ديسمبر بلاغات عن حالات مرضية تسجل منذ 30 نوفمبر في بلدة الجاهلية بقضاء الشوف”.
وأضاف البيان: “فور حصول الوزارة على بلاغات بظهور مثل هذه العوارض على العائلات، باشر قسم الترصد الوبائي عملية التقصي، وتم الكشف عن محلات الجزارين الموجودة في البلدة، مع جمع عينات وإرسالها إلى مختبرات خاصة في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة”.