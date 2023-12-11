أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار

حظيت أغنى 25 عائلة في العالم بعام ممتاز خلال 2023، حيث أضافت الأسر شديدة الثراء 1.5 تريليون دولار أخرى إلى ثرواتها الشخصية هذا العام.

أغنى عائلات العالم

وأفادت “بلومبرغ نيوز”، بأن النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم، والإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد على دعم أعمال هذه الأسر على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

وأصبحت آل نهيان، وعشيرة “والتون” الأغنى في العالم. وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تصبح فيها عائلة غير ورثة “وول مارت” أغنى عائلة في العالم.

ترتيب أغنى عائلات العالم

وأضافت العائلة التي تسيطر على هيرميس، بما في ذلك المدير الفني للعلامة التجارية بيير ألكسيس دوماس والرئيس التنفيذي أكسل دوماس، ثروة بقيمة 56 مليار دولار في عام 2023 لتحتل المركز الثالث في قائمة “بلومبرغ”.

وتعد عائلة والتون وأباطرة الشوكولاتة عائلة مارس، ومليارديرات النفط عائلة “كوخ” هم الممثلون الثلاثة للولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى في قائمة أثرى العائلات.

انتعاش الاقتصاد في 2023

كان الأثرياء الذين يزدادون ثراءً موضوعًا ثابتًا في عام 2023، مع انتعاش أسعار الأسهم وميل الاقتصاد العالمي إلى الصمود بشكل أفضل مما توقعه المتنبئون القاتمون في بداية العام.

وأضاف أغنى رجلين في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ومؤسس أمازون جيف بيزوس، ما يزيد على 150 مليار دولار من الثروة وحدهما، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

أثرياء العالم

ويعد رجل الأعمال الهندي غوتام أداني والناشطة الاجتماعية والمحسنة الأمريكية جوليا كوتش هما الوحيدَين من بين أغنى 20 شخصًا في العالم الذين أصبحوا أكثر فقرًا هذا العام، وفقًا لـ “بلومبرغ”.

وكانت أغلب العائلات في القائمة، من الجيل الثالث للمؤسس، فيما تجاوز القليل منها الجيل الخامس. بينما كانت العائلة الأقدم في إرث الثروة تعود إلى قطر مع الأسرة الحاكمة “آل ثاني” والتي يمثل أمير قطر، جيلها الثامن.