أفضل الطرق للحفاظ على عمر بطارية هواتف iPhone آيفون

يرغب الكثيرون من مالكي أجهزة آيفون في الحفاظ على عمر بطاريتهم لأطول فترة ممكنة، ولكيلا تدع بطارية iPhone الخاصة بك تنفد، هناك بعض الإعدادات التي قد ترغب في محاولة تغييرها لتقليل استنزاف البطارية.

تعليمات شركة أبل

أوضحت شركة Apple أن “وضع الطاقة المنخفضة يقلل من مقدار الطاقة التي يستخدمها جهاز iPhone أو iPad الخاص بك عندما تنخفض طاقة البطارية”.

وتعد الكثير من تطبيقات هاتف أبل مفيدة للغاية، ولكنها تسبب استنزاف البطارية، ويسمح الإعداد الخاص باستخدام موقعك الحالي في بعض التطبيقات، كما هو الحال مع خرائط Google أو Uber، ولكن قد يكون ذلك بطرق أكثر كلفة لعمر بطاريتك، بحسب تقرير “ذا صن” البريطانية.

أهم خطوات الحفاظ على عمر بطارية آيفون

للحفاظ على بطارية جهاز iPhone الخاص بك وضمان عمر أطول للبطارية، يمكنك اتباع بعض الإرشادات والنصائح التالية:

1. يُفضل ألا يتعرض جهازك للحرارة الشديدة، فعندما تكون البطارية معرضة للحرارة العالية، فإن ذلك يؤثر سلبًا على أدائها وعمرها الافتراضي. حاول تجنب ترك الهاتف في السيارة أو المكان الحار لفترات طويلة.

2. يُفضل عدم السماح لبطارية الجهاز بالتفريغ الكامل بشكل متكرر. قم بشحنها عندما يكون مستوى البطارية منخفض بشكل معتدل ولا تنتظر حتى يصل إلى نسبة 0%. أيضًا، لا تترك البطارية في حالة شحن كاملة لفترات طويلة، حيث يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على البطارية.

3. يُفضل استخدام شواحن Apple الأصلية أو الشواحن المعتمدة لشحن جهازك. قد تتسبب الشواحن غير الأصلية في مشاكل شحن وأداء البطارية.

4. قم بتقليل إعدادات سطوع الشاشة واستخدم وضع الطاقة المنخفضة عند الحاجة لتوفير الطاقة. كما يُفضل إغلاق التطبيقات القوية وتقليل استخدام المميزات الرسومية المكثفة عندما لا تكون ضرورية.

5. تأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات الخاصة بك إلى أحدث الإصدارات المتاحة. فالتحديثات البرمجية قد تتضمن إصلاحات لمشاكل استهلاك البطارية.

6. قم بتعطيل أي خدمات أو ميزات لا تحتاجها بشكل مستمر مثل Bluetooth وWi-Fi وتحديد المواقع (GPS) عندما لا تكون ضرورية. يمكن أن تساهم هذه الخطوة في توفير الطاقة.

7. إذا كنت تعتزم تخزين جهازك لفترة طويلة، فقم بشحن البطارية إلى ما بين 50% و80% واترك الجهاز في حالة سُلبية متوسطة قبل تخزينه. تجنب تخزين البطارية في حالة شحن كاملة أو تفريغ كامل.

8. يُفضل عدم ترك الجهاز متصلاً بالشاحن بعد أن يكتمل شحنه بالكامل. فالشحن الزائد يمكن أن يؤثر على عمر البطارية. قم بفصل الشاحن عندما يصل الشحن إلى 100%، وإذا كنت بحاجة إلى شحنه لفترة طويلة، فقم بفصل الشاحن واترك البطارية في حالة تفريغ طبيعية حتى تصل إلى مستوى معتدل.

9. يمكنك تفعيل وضع الطاقة المنخفضة في إعدادات الجهاز عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. سيقوم هذا الوضع بتقليل استهلاك الطاقة وتحسين عمر البطارية.

10. قم بإعادة ت calibrating البطارية: يوصى بأن تقوم بإعادة ت calibrating البطارية بانتظام. يمكنك القيام بذلك عن طريق تشغيل البطارية حتى تصل إلى 0% ثم شحنها إلى 100% دون انقطاع. هذا يساعد على تعديل قراءة البطارية وتحسين دقة عرض النسبة المئوية.

يذكر أن البطارية هي جزء استهلاكي وستفقد قدرة شحنها بمرور الوقت. إذا لاحظت أن أداء البطارية يتدهور بشكل كبير، قد يكون من الأفضل استبدالها ببطارية جديدة عند مركز صيانة معتمد من Apple.