أفضل لقطات الفضاء في عام 2023

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التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا بعض الصور الرائعة خلال عام 2023، والتي أبهرت الكثير من عشاق الفضاء حول العالم خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
وكشفت الكثير من المواقع البحثية بعضًا من أفضل الصور الفضائية التي تم إصدارها خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ومن بينها صورة رائعة وغير مسبوقة لكوكب أورانوس، ولقيت تلك الصورة التي تشبه الرخام الأزرق المتوهج المتموج في محيط أسود إعجاب الكثيرين حول العالم.
والتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) الصور من خلال مرشحات الأشعة تحت الحمراء للتلسكوب لالتقاط الأطوال الموجية التي لن يراها رواد الفضاء في المستقبل بالعين المجردة، وتعد النظرة الواضحة لحلقات أورانوس من أهم ما يميز الصورة.
في كثير من الأحيان يبدو الكوكب مجرد نقطة زرقاء بدون حلقات بالنسبة لمراقبي النجوم. رحم درب التبانة تُظهر هذه الصورة منطقة من مجرة درب التبانة تعمل مثل رحم الفضاء الذي يولد النجوم.
تُظهر هذه الصورة 500000 نجم من مجرتنا درب التبانة المكتظة بكثافة مع لون أزرق لامع. ويظهر على وجه التحديد مركز مجرة درب التبانة حيث تتشكل النجوم الجديدة في شكل رائع ومذهل.
وشهد عام 2023 أيضًا صورًا رائعة لأحزمة الكويكبات المذهلة خارج نظامنا الشمسي في ضوء الأشعة تحت الحمراء، والتي تم التقاطها في مايو 2023، وهي الصور الأولى لأحزمة الكويكبات.
ويعد حزام الكويكبات، منطقة في النظام الشمسي تقع بين مداري المريخ والمشتري. يتكون من تجمع كبير من الكويكبات، وهي أجسام صغيرة تشبه الكواكب الصغيرة. يُعتقد أن الحزام يحتوي على ملايين الكويكبات المتنوعة في الأحجام والتركيب الكيميائي.
ويعتقد أن الحزام الكويكبي هو بقايا من تشكل النظام الشمسي، حيث تجمعت المواد والغبار في هذه المنطقة بعد تشكل الكواكب. يعتبر الحزام الكويكبي مصدرًا هامًّا للدراسة العلمية، حيث يمكن أن تكشف دراسة الكويكبات عن معلومات قيمة حول تطور النظام الشمسي وتاريخه. كما يُعَدّ حزام الكويكبات مصدرًا محتملًا للموارد المعدنية في المستقبل، وقد تكون موارده الثروة للاستكشاف الفضائي.
وهناك بعض اللقطات الفضائية التي استغرق وقت التقاطها 30 ساعة في الفضاء العميق، وتظهر هذه الصورة النادرة ثلاث مجرات تتجمع معًا لتشكل مجموعة ضخمة تُعرف باسم Abell 2744 أو مجموعة Pandora.
والتقط التلسكوب تعريضات طويلة للمجرات باستخدام أداة NIRCam الخاصة به. وأوضح بيان صحفي: “أنه تم اكتشاف المجرتين الثانية والرابعة الأكثر بعدًا على الإطلاق في منطقة من الفضاء تُعرف باسم مجموعة باندورا”.