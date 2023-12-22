أفضل 8 أنواع شاي كمشروبات صحية للشتاء

كشف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، عن أفضل 8 مشروبات صحية ساخنة للشتاء، وتم التوصية بها من مؤسسات طبية وصحية عالمية.

8 مشروبات

وأكد الأحمدي، خلال حواره إلى قناة السعودية، أن هذه المشروبات تتمثل في “الشاي بالزنجبيل الطازج، شاي الفواكه أي نوع منها، الشاي بالنعناع الطازج”.

ولفت إلى أن أفضل نعناع يمكن الحصول عليه في العالم موجود في المدينة المنورة، ومن المشروبات أيضًا الشيكولاتة الطبيعية الساخنة يتم تذويبها وتسخينها ثم يتم إضافة الماء أو الحليب، القهوة، الليمون الساخن، الشاي الأخضر”.