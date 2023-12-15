أفواج المعتمرين يؤدون مناسكهم في المسجد الحرام بكل راحة وسكينة لقطات توثق منظر الشهب أثناء عبورها سماء المملكة ختام الجولة الـ17 من دوري روشن بمباراتين غدًا ماكسيمان يحقق رقمًا غائبًا منذ موسمين أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود الأرصاد: رياح تثير الغبار وأمطار على 5 مناطق اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا مشهور التيك توك قعيد المجد ينضم لـ الصياهد الكونجرس يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار 3 نصائح مهمة لمربي الأغنام
من كل حدب وصوب جاء المعتمرون لأداء مناسكهم في المسجد الحرام بكل راحة وسكينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها لهم الجهات المعنية على مدار الساعة بهدف تسهيل أداء النسك على ضيوف الرحمن.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه يمكن إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا التي تراعي الكثافة العددية في المسجد الحرام كما يمكن حجز العمرة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة نسك من خلال ما يلي:
1 – الدخول إلى موقع نسك.
2 – اختيار/ إنشاء حجز جديد.
3 – الموافقة على الشروط والأحكام.
4 – اختيار باقة العمرة المناسبة.
5 – إدخال بيانات الحساب المصرفي.
6 – إتمام الحجز من خلال رسالة نصيّة على الهاتف الجوّال، وظهور معلومات الحجز على لوحة المُستخدم.
ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.
فيديو | ولنا في كل جمعة روحانية فريدة..
بأفواج غفيرة.. معتمرو الداخل والخارج يؤدون مناسكهم بكل راحة وسكينة#الإخبارية pic.twitter.com/yGZDG82Zvt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2023