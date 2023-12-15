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وسط منظومة متكاملة من الخدمات

أفواج المعتمرين يؤدون مناسكهم في المسجد الحرام بكل راحة وسكينة

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ مساءً
أفواج المعتمرين يؤدون مناسكهم في المسجد الحرام بكل راحة وسكينة
المواطن - فريق التحرير

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من كل حدب وصوب جاء المعتمرون لأداء مناسكهم في المسجد الحرام بكل راحة وسكينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها لهم الجهات المعنية على مدار الساعة بهدف تسهيل أداء النسك على ضيوف الرحمن.

حجز العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه يمكن إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا التي تراعي الكثافة العددية في المسجد الحرام كما يمكن حجز العمرة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة نسك من خلال ما يلي:

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1 – الدخول إلى موقع نسك.
2 – اختيار/ إنشاء حجز جديد.
3 – الموافقة على الشروط والأحكام.
4 – اختيار باقة العمرة المناسبة.
5 – إدخال بيانات الحساب المصرفي.
6 – إتمام الحجز من خلال رسالة نصيّة على الهاتف الجوّال، وظهور معلومات الحجز على لوحة المُستخدم.

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

 

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