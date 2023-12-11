أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار محمد بن ناصر يعزي أسرة عبدالحفيظ السروري المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة موعد مباريات الاثنين في كأس الملك استجابة رجل المرور لعبارة “ما كان قصدي أرتكب مخالفة” رشوة ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ 16 موعد مباراة الشباب ضد النصر والقناة الناقلة
أعلنت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة “إكس”، أن أكثر من 10 ملايين شخص انضموا إلى المنصة الأكثر شعبية بالعالم، خلال ديسمبر الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، أخطار تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار، بحلول نهاية العام، بعد وقف علامات تجارية كبرى حملاتها الترويجية على المنصة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
ولم يتسنَّ بعد، الوصول إلى “إكس“، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر بالمتوسط، أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم، وفق “رويترز”.
وقال مالك المنصة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في يوليو الماضي: إن الموقع يشهد استخدام نحو 540 مليون شخص شهريًّا.
وأعلنت عدة شركات، مثل: أبل، وديزني، ووارنر براذرز دسكفري، وباراماونت جلوبال، الشهر الماضي، أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتًا على “إكس”.
ووجَّه ماسك السباب للمعلنين الذين خرجوا من المنصة “بعد أن اتفق مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض”، على حد قوله.