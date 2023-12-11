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بعد أزمة انسحاب المعلنين

أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة “إكس”، أن أكثر من 10 ملايين شخص انضموا إلى المنصة الأكثر شعبية بالعالم، خلال ديسمبر الجاري.

خسائر منصة إكس

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، أخطار تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار، بحلول نهاية العام، بعد وقف علامات تجارية كبرى حملاتها الترويجية على المنصة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

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ولم يتسنَّ بعد، الوصول إلى “إكس“، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر بالمتوسط، أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم، وفق “رويترز”.

أزمة إيلون ماسك مع المعلنين

وقال مالك المنصة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في يوليو الماضي: إن الموقع يشهد استخدام نحو 540 مليون شخص شهريًّا.

وأعلنت عدة شركات، مثل: أبل، وديزني، ووارنر براذرز دسكفري، وباراماونت جلوبال، الشهر الماضي، أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتًا على “إكس”.

ووجَّه ماسك السباب للمعلنين الذين خرجوا من المنصة “بعد أن اتفق مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض”، على حد قوله.

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