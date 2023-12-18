كشف مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي، أن هناك أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى.

وقال القرشي في تصريحات إلى نشرة الرابعة على قناة العربية: إن الأبراج السكنية ستكون جاهزة خلال موسم الحج المقبل.

حجاج الخارج

وأشار إلى بدء التسجيل من يوم غد لحجاج الخارج، موضحًا أن التسجيل المبكر سيمكن جميع الحجاج من أداء الفريضة، واختيار الأماكن والفنادق والمخيمات القريبة.

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.