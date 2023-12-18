أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى

أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى لقطات من تتويج الفائزين ببطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي التأمينات : 300 شهر اشتراك شرط التقاعد المبكر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا والقناة الناقلة فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن التطورات في غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة الفريق اليحيى : شراكة أمنية مجتمعية في يوم الشرطة العربية الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية
كشف مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي، أن هناك أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى.
وقال القرشي في تصريحات إلى نشرة الرابعة على قناة العربية: إن الأبراج السكنية ستكون جاهزة خلال موسم الحج المقبل.
وأشار إلى بدء التسجيل من يوم غد لحجاج الخارج، موضحًا أن التسجيل المبكر سيمكن جميع الحجاج من أداء الفريضة، واختيار الأماكن والفنادق والمخيمات القريبة.
ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.