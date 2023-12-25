أكثر من 30% من الوظائف التقليدية ستختفي في 2030

أكد المختص التقني عبدالعزيز الحمادي، أن أكثر من 30% من الوظائف التقليدية ستختفي في عام 2030.

الذكاء الاصطناعي

وقال الحمادي في مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن البشر لا زالوا يعيشون المراحل الأولى المبكرة للذكاء الاصطناعي الذي يغير الحياة بشكل كبير.

وأردف، أن وظائف كثيرة انتهت بسبب الإنترنت مثل وظيفة المراسلين وموظف وساعي البريد، لكن ظهرت في المقابل عدد كبير من الوظائف مثل المبرمجين والمدونين ومهندسي الكمبيوتر.

وبحسب خبراء، من المتوقع أن يوفر نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهناك الآن 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل.

وأصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحًا شاملًا للتطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة تتطلب طاقات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج أو البيع في المتاجر والمحلات.

وتسعى دول العالم والمملكة إلى استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في شتى المجالات لتوفير الطاقات البشرية لمهام أفضل تحتاج للابتكار والتطوير باستمرار، بينما الأعمال التي لها نظام ثابت فيمكن الاستعاضة عن الموظفين واستبدالهم بالذكاء الاصطناعي ليؤدي هذه المهام بهدوء وسرعة ودقة أعلى.