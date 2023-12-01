أكثر 10 لاعبين مساهمة بالأهداف في دوري روشن

يُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف خلال منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي حتى الآن.

الأكثر مساهمة بالأهداف

واستعرضت شبكة “سوفاسكور”، قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف، والتي يتصدرها رونالدو بـ22 مساهمة، يليه نجم الفتح، المغربي مراد باتنا بـ14 مساهمة، بالتساوي مع نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ورفع نجم النادي الأهلي، الجزائري رياض محرز عدد مساهماته في دوري روشن إلى 13، بعدما هز شباك أبها بهدف، كما وصل نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما لـ13 مساهمة أيضًا، بعدما سجل وصنع أمام الخليج بالأمس.

ويملك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي مالكوم 13 مساهمة تهديفية، متفوقًا على نجم فريق ضمك، الكاميروني كيفين نكودو صاحب الـ12 مساهمة، بالتساوي مع نجم الأهلي، فراس البريكان.

ويملك نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا 10 مساهمات تهديفية في دوري روشن السعودي، بالتساوي مع مواطنه إيغور كورونادو، الذي تألق في مواجهة فريقه الاتحاد ضد الخليج.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب والرياض، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 8 نقاط.