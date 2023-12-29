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يحيى الشهري في صدارة القائمة

أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف بالدوري السعودي للمحترفين

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف بالدوري السعودي للمحترفين
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم يحيى الشهري بشكل لافت في مباراة فريقه الرياض ضد ضمك، ليخطف صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يحيى الشهري يتصدر القائمة

وشارك يحيى الشهري بشكل أساسي في مباراة الرياض ضد ضمك بالأمس، وصنع هدف فريقه الوحيد الذي سجله أندري غراي في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري السعودي للمحترفين إلى 52.

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يحيى الشهري - الدوري السعودي للمحترفين
الشهري – المصدر @AlRiyadhFC

وشارك يحيى الشهري في 289 مباراة في مسيرته بدوري المحترفين مع أندية؛ الاتفاق، النصر، الرائد والرياض، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 32 هدفًا مع العالمي، وقدم 16 تمريرة حاسمة مع فارس الدهناء، و3 مع الفريق الريداوي.

يحيى الشهري
الشهري مع النصر

الأكثر صناعة بالدوري السعودي للمحترفين

وتراجع جهاد الحسين إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين، حيث شارك في 197 مباراة مع فرق؛ الرائد، التعاون ونجران، ونجح في تسجيل 29 هدفًا، وقدم 51 تمريرة حاسمة.

جهاد الحسين
جهاد الحسين

وجاء البرازيلي إلتون جوزيه في المركز الثالث، حيث صنع 48 هدفًا مع أندية؛ النصر، الفتح، القادسية والوحدة، ثم نجم الأهلي والوحدة السابق، تيسير الجاسم بـ44 مساهمة، يليه نجم الهلال، سالم الدوسري بـ41 مساهمة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

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