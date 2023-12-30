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جهود مكثفة لاحتواء الحالة المطرية

أمانة القصيم تسخر 438 معدة وآلية وتنجح في احتواء بردية بريدة

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
أمانة القصيم تسخر 438 معدة وآلية وتنجح في احتواء بردية بريدة
المواطن - فريق التحرير

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باشرت أمانة القصيم الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة يوم أمس الجمعة، حيث نجحت الفرق مدعومةً بالآليات والعمالة المختصة في إزاحة البرد الذي تساقط بشكل كبير وكثيف على الأحياء بمدينة بريدة.

التعامل مع الحالة المطرية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نجحت في التعامل مع الحالة المطرية و إزاحة البرد في وقت قياسي حيث عملت وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية وذلك خلال استخدام أكثر من 438من المعدات والآليات، وتم معالجة 124 موقع في بريدة وتم إقفال 99 بلاغ استقبلتها الأمانة.

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وبينت الأمانة أن أكثر من (625 ) من الكوادر البشرية بالميدان تباشر الحالات المطرية في بريدة وعملت على إزالة المياه من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وعبّارات التصريف ة وإزالة المخلفات التي تجرفها المياه لها طوال الحالة المطرية؛ لتعزيز انسيابية المياه وعدم حدوث نقاط للتجمع.

تكثيف الجهود الميدانية

في سياق متصل،  كثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدينة بريدة يوم أمس الجمعة وذلك في الطرق والشوارع والأحياء السكنية بمدينة بريدة وتمت معالجة بعض تجمعات المياه المؤقتة بسحب 28528 م3 وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.

ولا تزال فرق الأمانة تعمل في جميع الشوارع والميادين العامة خلال هذه الأيام والأيام القادمة وعلى مدار الساعة تحسباً للأمطار المتوقعة ومن جانب أخر واصلت أمانة منطقة القصيم البرامج التوعوية المقدمة للمواطنين والمقيمين للتعامل الأمثل مع الحالة المطرية باتباع الإرشادات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وتؤكد البقاء بالمنازل والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار وتخفيف السرعة أثناء القيادة.

 

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