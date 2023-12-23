أمانة جدة تباشر خطة معالجة آثار الحالة المطرية ميدانيًا

باشرت أمانة جدة اليوم رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها أحياء المحافظة صباح السبت والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسية في المدينة في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.

أمطار الفجر

وشهدت محافظة جدة فجر السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع استمرارها ليوم الاثنين بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

أمانة جدة تنبه