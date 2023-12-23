أمانة جدة تباشر خطة معالجة آثار الحالة المطرية ميدانيًا القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد نابولي لص هواتف آيفون يكشف سرًا عن ثغرة أمنية الفتح يتفوق على التعاون بثلاثية في الشوط الأول الأرصاد : استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع القادم الصدفة تكشف لحظة هجوم قرش على رجل وسط البحر التأمينات : مهلة الاستبعاد بنهاية شهر ترك العمل وزارة الحج والعمرة: زيارة الروضة الشريفة مرة واحدة كل 365 يومًا مكالمة مسربة لترامب تكشف المستور بشأن نتائج الانتخابات مانشستر يونايتد يتعثر من جديد بثنائية أمام وست هام
باشرت أمانة جدة اليوم رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها أحياء المحافظة صباح السبت والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسية في المدينة في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.
وشهدت محافظة جدة فجر السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع استمرارها ليوم الاثنين بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.