Icon

أمانة جدة تباشر خطة معالجة آثار الحالة المطرية ميدانيًا Icon القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد نابولي Icon لص هواتف آيفون يكشف سرًا عن ثغرة أمنية Icon الفتح يتفوق على التعاون بثلاثية في الشوط الأول Icon الأرصاد : استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع القادم Icon الصدفة تكشف لحظة هجوم قرش على رجل وسط البحر Icon التأمينات : مهلة الاستبعاد بنهاية شهر ترك العمل Icon وزارة الحج والعمرة: زيارة الروضة الشريفة مرة واحدة كل 365 يومًا  Icon مكالمة مسربة لترامب تكشف المستور بشأن نتائج الانتخابات Icon مانشستر يونايتد يتعثر من جديد بثنائية أمام وست هام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد

أمانة جدة تباشر خطة معالجة آثار الحالة المطرية ميدانيًا

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
أمانة جدة تباشر خطة معالجة آثار الحالة المطرية ميدانيًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت أمانة جدة اليوم رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها أحياء المحافظة صباح السبت والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسية في المدينة في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.

أمطار الفجر

وشهدت محافظة جدة فجر السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع استمرارها ليوم الاثنين بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

قد يهمّك أيضاً
السعودية الأولى في الرماية على ظهر الخيل والثالثة في التقاط الأوتاد

السعودية الأولى في الرماية على ظهر الخيل والثالثة في التقاط الأوتاد

بانيغا في طريقه لمغادرة الشباب

بانيغا في طريقه لمغادرة الشباب

أمانة جدة تنبه

ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية؛ حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى
الترفيه

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى

الترفيه
برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام
مشاهير

برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة...

مشاهير
موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد
الرياضة

موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد

الرياضة
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر...

السعودية اليوم
10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت
الترفيه

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة...

الترفيه
ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال
الرياضة

ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال

الرياضة
6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة
السعودية اليوم

6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من...

السعودية اليوم
لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023
الرياضة

لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه