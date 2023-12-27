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خلال الأسبوع الجاري

أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للأمطار المتوقعة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للأمطار المتوقعة
المواطن - فريق التحرير

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رفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة خلال الأسبوع الجاري، وذلك تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية.

توقعات بهطول أمطار

وبينت الأمانة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و 1,691 معدة وآلية، وُزعت على نطاق 16 بلدية فرعية ومركزًا للإسناد، فيما تواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.

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توخي الحيطة والحذر

وأهابت الأمانة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، كما دعت للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر (تطبيق بلدي)، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.

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