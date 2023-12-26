Icon

التأمينات: 7 خطوات للحصول على بطاقة تقدير للمتقاعدين Icon تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة Icon القبض على مقيمَين بالرياض لترويجهما أقراصًا مخدرة Icon أمانة جدة تعلن ترشيح 12 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الهندسية Icon صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 12.1 مليون ريال Icon وزارة النقل تطلق خدمة بلاغات لرفع مستوى المشاركة والتفاعل Icon برنامج هدف للقيادة يختصر على الشاب البراهيم رحلة التدرج الوظيفي Icon آلية تغيير عقد الإيجار لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة Icon الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب الماء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

أمانة جدة تعلن ترشيح 12 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الهندسية

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
أمانة جدة تعلن ترشيح 12 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الهندسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن عدد (12) مرشحًا ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية لأمانة محافظة جدة والمعلن عنها بتاريخ 1445/04/22هـ.

وأضافت أمانة جدة، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1445/06/14هـ، على المرشحين والمرشحات التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي (مركز الفحص الشامل) بمدينة جدة، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لأمانة محافظة جدة بجدة – الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية

الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة

الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة

أسماء المرشحين

يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

يجب على المرشحين والمرشحات اصطحاب الوثائق التالية:

1- أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.

2- عدد (4) صور شمسية مقاس (4*6) ذات خلفية بيضاء.

3- العنوان الوطني.

4- الحساب البنكي.

5- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية او المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

6- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

ملاحظات:

– أشارت الأمانة الى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة الموضحة سابقًا، وأن المقابلة الشخصية شرط لقبول المرشح.

– أكدت أمانة محافظة جدة إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس الروسي يغادر الرياض
السعودية اليوم

الرئيس الروسي يغادر الرياض

السعودية اليوم
ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال...

السعودية اليوم
الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل
السعودية اليوم

الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد...

السعودية اليوم
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت للعزاء في نواف الأحمد
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت...

أخبار رئيسية
كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر
الرياضة

كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر

الرياضة
لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا
آخر الاخبار

لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا

آخر الاخبار
بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام
العالم

بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام

العالم
هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟
السعودية اليوم

هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه