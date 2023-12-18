أمانة جدة تنفذ حملة واسعة على البيع العشوائي بنطاق الجامعة

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واصلت أمانة محافظة جدة بنطاق الجامعة حملاتها لإزالة البسطات العشوائية ما أسفر عن إزالة عدد 14 بسطة تمارس “البيع العشوائي” واستخدام الساحات العامة وتهدف الحملات المستمرة إلى مكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في المناطق العامة لما تسببه من تلوث بصري وغذائي وصحي.
وأوضح رئيس بلدية الجامعة أ. عبد الله حمود مباركي أن الفرق الميدانية وقفت على عدد من البسطات العشوائية ومواقع الباعة المتجولين المنتشرة داخل نطاق تواجدهم، وتم بموجبه اتخاذ الإجراءات في هذه المناطق التي ينتشر فيها الباعة المتجولين.
وتم إزالة البسطات كما جرى مصادرة الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية وفق الآلية المتبعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود للحدّ من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر.