Icon

صاحبة المنشورات المسيئة على X ليست من منسوبي الشؤون الصحية بـ الحرس الوطني Icon نجم الاتحاد المعار على رادار الهلال Icon أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة Icon طلاب فايف ون توك يتحدثون إلى العالم عبر (COP28) Icon موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي Icon تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن Icon احذروا عض أو خربشة القطط Icon مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية Icon ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض Icon نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أوستن سيضغط على الإسرائيليين

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشهد الإدارة الأمريكية تحولًا ملحوظًا في التعامل مع إسرائيل وحربها على قطاع غزة، مع مواصلة تل أبيب قصف المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية وعدم الالتزام بمطالبات وقف إطلاق النار.

زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل

ونقل موقع “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي في البنتاجون، الأحد، قوله: إن الوزير لويد أوستن سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين لتحديد معالم حربهم ضد حماس في قطاع غزة، خلال زيارته إلى إسرائيل اليوم الاثنين.

قد يهمّك أيضاً
موظفو مطار في إسبانيا سرقوا ساعات وهواتف ومجوهرات بمليوني يورو

موظفو مطار في إسبانيا سرقوا ساعات وهواتف ومجوهرات بمليوني يورو

جمال عارف: إقالة نونو سانتو بداية السقوط

جمال عارف: إقالة نونو سانتو بداية السقوط

وذكر المسؤول رفيع المستوى أن أوستن سيتلقى تحديثات محددة حول كيفية تقييم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والجيش الإسرائيلي للتقدم الذي أحرزوه في المرحلة الحالية من الحملة في غزة لتفكيك البنية التحتية لحماس”.

الضغط على إسرائيل

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن المعايير التي يبحثون عنها من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من حملتهم في غزة.

وأشار إلى أنه سيعمل على التعمق في الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة وتخفيف الضرر، الذي يلحق بالمدنيين.

وقف العملية البرية في غزة

وأوضح المسؤول ذاته أنه يعتقد أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقيّم الظروف والتقدم الذي يحرزونه على مدار الساعة، إن لم يكن يوميًّا، وأن الوزير أوستن سيرغب في سماع تعبير واضح للغاية عن تقييمهم الذاتي.

وأبرز أن الولايات المتحدة موجودة للتشاور والتأكد من وجود تخطيط للانتقال إلى مرحلة تتوقف فيها العمليات البرية الكبرى.

جهود أمريكية مكثفة

وتأتي رحلة أوستن بعد أيام من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، للصحفيين في تل أبيب، بأن إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز فيها على طرق أكثر دقة لاستهداف قيادة حماس.

وتمثل زيارة اليوم الرحلة الثانية التي يقوم بها أوستن إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وقد أجرى مشاورات متعددة مع نظيره الإسرائيلي غالانت. وتحدث الاثنان 27 مرة منذ هجوم حماس، حسب “سي إن إن”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف
تكنولوجيا

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف
منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد
السوق

منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد

السوق
رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين
آخر الاخبار

رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين

آخر الاخبار
ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس
العالم

ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على...

العالم
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه