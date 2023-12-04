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أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا
المواطن - فريق التحرير

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قبضت السلطات الأمريكية على السفير الأمريكي السابق لدى بوليفيا والأرجنتين، مانويل روتشا، بتهمة التجسس على بلاده لصالح كوبا.

ويواجه روتشا البالغ من العمر 73 عامًا تهمًا تتعلق بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية أثناء تواجده في الولايات المتحدة بعد تقاعده من المنصب الدبلوماسي المرموق.

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تدخل في السباق الرئاسي

كما يواجه اتهامًا بأنه أثناء عمله سفيرًا للولايات المتحدة في بوليفيا، فقد تدخل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002، وفي التفاصيل فقد حذر السفير السابق سلطات بوليفيا قبل عدة أسابيع من التصويت في انتخابات 2002 من أن بلاده ستوقف مساعداتها لبوليفيا إذا تم انتخاب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.

التجسس لصالح كوبا

يذكر أن روتشا عمل في أعلى منصب دبلوماسي أمريكي في الأرجنتين في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 خلال الفترة التي شهدت بداية انهيار برنامج استقرار العملة، ثم انتقل إلى بوليفيا غام 2002.

وقد امتدت مسيرة روتشا الدبلوماسية لنحو 25 عامًا، تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، وكان معظمها في أميركا اللاتينية خلال الحرب الباردة.

يشار إلى أن روتشا تدرج في المناصب الدبلوماسية بينها فترة قضاها في قسم يهتم بالشؤون الكوبية في الخارجية الأمريكية، تزامنت تلك الفترة مع قطع الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فيدل كاسترو.

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