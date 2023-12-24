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أمسية شعرية رباعية مميزة في الدرعية بعدسة “المواطن”

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
أمسية شعرية رباعية مميزة في الدرعية بعدسة “المواطن”
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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انطلقت مساء أمس السبت أمسية شعرية جديدة في الدرعية ضمن فعاليات رسوم وطلل– عام الشعر العربي 2023 ضمن المسرح الأدائي.

أمسية شعرية في الدرعية

الأمسية الشعرية قدمها حمود الصاهود، وبمشاركة الشعراء عبدالله العنزي وعائشة السيفي وجاسم الصحيح وياسر الأطرش، وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

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وجاء تنظيم الأمسية من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة ختام مبادرة “عام الشعر العربي 2023” التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع هذا العام.

 

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