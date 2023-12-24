أمسية شعرية رباعية مميزة في الدرعية بعدسة “المواطن”

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انطلقت مساء أمس السبت أمسية شعرية جديدة في الدرعية ضمن فعاليات رسوم وطلل– عام الشعر العربي 2023 ضمن المسرح الأدائي.
الأمسية الشعرية قدمها حمود الصاهود، وبمشاركة الشعراء عبدالله العنزي وعائشة السيفي وجاسم الصحيح وياسر الأطرش، وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.
وجاء تنظيم الأمسية من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة ختام مبادرة “عام الشعر العربي 2023” التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع هذا العام.