أمطار الشرائع تزين الأجواء الليلية

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وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة على الشرائع في العاصمة المقدسة مساء اليوم السبت فيما تشير التوقعات إلى هطول المزيد من أمطار الخير والبركة.
وأظهر الفيديو بداية تجمع الأمطار في الشوارع وعلى الطرق السريعة وسط دعوات لتوخي الحيطة والحذر.
يأتي هذا فيما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على جدة يوم غدٍ الأحد مشيرًا إلى أن بداية الحالة تكون عند الساعة 11 صباحًا وتنتهي عند الساعة الثامنة من مساء الغد.
أمطار #مكة_المكرمة اليوم🌧️pic.twitter.com/ynj9TcbapW
— صحيفة المواطن (@almowatennet) December 2, 2023
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.